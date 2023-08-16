أمينة خليل لـ«الوطن»: الكيميا بيني وبين محمد ممدوح من عند ربنا

احتفل الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، مساء الثلاثاء، بالعرض الخاص لفيلمهما الجديد «وش في وش»، وذلك في أحد السينمات التي تقع في منطقة السادس من أكتوبر.

كيمياء مميزة تجمع النجمين

وكان قد سبق وتعاون الثنائي أمينة خليل ومحمد ممدوح في أكثر من عمل فني وعن هذا قالت الفنانة أمينة خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهما تجمعهما كيميا مميزة وتعتبر أنها من عند الله ليس لها أي أسباب غير ذلك، موضحة: «بحب الشغل معاه جدا وبينا كيميا بعتبر انها من عند ربنا».

وتابعت الفنانة أمينة خليل أنها سعيدة بتكرار تعاونهما مجددا في فيلم وش في وش، وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، مؤكدة أن الكواليس كانت ممتعة بينهما وبين باقي أبطال العمل.

أبطال فيلم وش في وش

يذكر أن فيلم وش في وش يشارك في بطولته عدد من الفنانين منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد ومحمد شاهين وأحمد خالد صالح وسلوى محمد علي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج وليد الحلفاوي.