تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية في محافظة سوهاج 

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج اعتماد المرحلة الثانية من تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية، ليتمكن الطلاب من التقديم للثانوية الفنية بمختلف أنواعها التجارية والصناعية والزراعية والفندقية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة سوهاج

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة سوهاج للمرحلة الثانية من المترقب إعلانه قريبا عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة سوهاج للدور الثاني، وتحديد الأعداد المتبقية بالمدارس الثانوية الفنية من تنسيق المرحلة الأولى.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج

وأضاف وكيل تعليم سوهاج أن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة سوهاج للمرحلة الثانية من المنتظر أن ينخفض عن المرحلة الأولى بأكثر من خمس درجات بالمدرسة الواحدة، للبنين والبنات، مؤكدا وجود مكان بمدارس سوهاج الثانوية العامة والثانوية الفنية بمختلف تخصصاتها وبدائل الثانوية العامة 2023 بمحافظة سوهاج.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويأتي تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في محافظة سوهاج للمرحلة الأولى كالتالي:

تنسيق مدرسة سوهاج المعمارية للبنين: 180 درجة.

تنسيق مدرسة سوهاج الميكانيكية العسكرية للبنين : 200 درجة.

تنسيق مدرسة سوهاج الصناعية للبنات: 200 درجة.

تنسيق مدرسة نجع الدير الصناعية للبنين: 160 درجة.

تنسيق مدرسة طهطا الفندقية السياحية للبنين: 200 درجة.