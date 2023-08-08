التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة سوهاج.. اعرف مجموعتك

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة سوهاج، وقواعد تقليل الاغتراب وخطوات التقديم للطلاب في تنسيق المرحلة الأولي للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، وذلك تلبية لرغبة طلاب تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2023 والكليات المتاحة لطلاب سوهاج.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في محافظة سوهاج

وتنشر «الوطن»، تفاصيل التوزيع الجغرافي للجامعات 2023 في محافظة سوهاج، والجامعات المتاحة لطلاب الثانوية العامة وفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم العالي.

مجموعتان للتوزيع الجغرافي بمحافظة سوهاج

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التوزيع الجغرافي 2023 لمحافظة سوهاج، شمل مجموعتان وهما (أ) و(ب) كالتالي:

- مجموعة (أ) وتشمل جامعتي سوهاج وجنوب الوادي.

- مجموعة (ب)، وتشمل جامعات المنيا، أسوان، أسيوط والأقصر.

وفي سياق آخر عقد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج اليوم اجتماعا موسعا لوضع قواعد القبول والتي جاءت كالتالي:

1- ضرورة توفير احتياجات مباني المدن الجامعية وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة للطلاب.

2- تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

3- استعداد المدن الجامعية لاستقبال 4000 طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية.

4- الانتهاء من جميع أعمال الصيانة اللازمة داخل مباني المدن الجامعية.

5- تشكيل لجنة متخصصة في مجال الصحة العامة والتغذية لمراجعة جدول الوجبات الغذائية المقدمة للطلاب.

6- تيسير كافة الإجراءات اللازمة للتسجيل الإلكتروني ونظام البار كود ونظام MIS لخدمة الطلاب.

7- قواعد القبول للطلاب القدامى تشمل قبول الطلاب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا.

8- إجراءات التقديم الإلكتروني للتسكين تنتهي في 21 أغسطس الجاري.

9- بداية التسكين الفعلي والورقي للطلاب القدامى في نهاية شهر سبتمبر.

10- تاريخ بداية التسكين للطلاب هو 17 سبتمبر وينتهي في 21 سبتمبر.

11- تاريخ بداية التسكين للطالبات هو 24 سبتمبر وينتهي في 28 سبتمبر.

أكدت الجامعة، أن هذه الشروط والقواعد تتعلق بالاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتهدف إلى توفير بيئة مناسبة وملائمة للطلاب في المدن الجامعية وضمان سلامتهم وراحتهم خلال فترة الدراسة.