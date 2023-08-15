«الهجرة»: توصيات مؤتمر «المصريين في الخارج 4» معروضة على رئيس الوزراء

أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن كافة توصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج 4، الذي عقد في 31 يوليو الماضي معروضة بالكامل على رئيس الوزراء.

وأضافت «جندي»، أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، استعرضت تعاون وزارة الهجرة مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بالدولة ومنها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم التنسيق فيما بينهم بهدف إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وذلك بمشاركة مجموعة من خيرة رجال الأعمال من المصريين بالخارج من ذوي الخبرة والكفاءة والإنجازات، ومن المستهدف أن يصل رأس مال الشركة المصدر مليار دولار، و100 مليون دولار رأس المال المدفوع من مجموعة المؤسسين.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن كافة المبادرات التي تطلقها وزارة الهجرة تكون تابعة من طلبات ورغبات المصريين في الخارج، ويكون هدفها خدمتهم في المقام الأول، والتواصل الفعال معهم في كل وقت.

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الصحفي، الذي عقدته السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لاستعراض نتائج النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج، التي عقدته الوزارة 31 يوليو الماضي، بجانب عرض جهود وأنشطة الوزارة خلال عام، بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.