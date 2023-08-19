قصة ارتباط علا رشدي وأحمد داوود في عيد ميلادها.. بدأت برقصة (فيديو)

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة علا رشدي، والتي تحتفل بعيد ميلادها الـ43، حيث وُلدت في 19 أغسطس 1980، والفنانة علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود، ويعد الثنائي من أشهر ثنائيات الوسط الفني، الذي يحرص العديد من المعجبين على متابعتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ولقاءاتهم التلفزيونية، وفيما يلي نظرة سريعة على قصة حب علا رشدي وأحمد داوود، من بداية قصة حبهما إلى الزواج.

قصة الرقص في حياة علا رشدي وأحمد داوود

حيث كان أول لقاء لعلا رشدي وأحمد داوود في عام 2006 في مركز الإبداع الفني، حينما كانت علا رشدي تدرس التمثيل والرقص وأول ما لفت انتباهها في أحمد داوود هو رائحته الجميلة، حسب تصريحاتها السابقة في عدد من اللقاءات التلفزيونية.

أول نظرة لأحمد داوود وعلا رشدي

ومن جانبه لم يدرك أحمد داوود هوية علا رشدي بسبب مظهرها في العرض الذي شاهدها به لأول مرة، وقال عن هذا اللقاء: «كانت ترتدي بنطلونًا أسود وتيشيرتًا أبيض، وقلت في نفسي هل هذه رجل أم امرأة؟».

تدخل والدة علا رشدي في حياتهما

واندلعت شرارة الحب بين علا رشدي وأحمد داوود أثناء أدائهما لعرض راقص بعنوان «عنبر واحد»، حيث قدما رقصة سالسا مشتركة، وفي البداية، كانا مجرد أصدقاء، وكانت والدة علا تصر على أنهما مجرد أخ وأخت، ورفضت الفكرة بشدة، ولكن المشاعر تطورت بينهما إلى الحب، وعارضت عائلة علا هذا في البداية.

آخر أعمال الفنانة علا رشدي الفنية.. مسلسل «بـ 100 وش»

وقال أحمد داوود: «كانت والدتها تصر على أننا أخوة، لأنها كانت تعتبرني طفلاً صغيرًا وفنانًا طموحًا، وحتى الآن تعرفني باسم المهندس أحمد داوود»، واتفق أحمد وعلا على عدم التحدث في الأمر لبعض الوقت، قبل أن يجتمع والدهما ويشرح لهما الموقف ويطلب رأيهما: «دعونا لتناول العشاء في منزلهم، كنت هناك مع عائلتي، وتوقعت أن يحدث خلاف بين والدي ووالدة علا، ولكن الحمد لله قرأنا الفاتحة سويًا».

وكانت آخر أعمال الفنانة علا رشدي الفنية مشاركتها في مسلسل «بـ100 وش» بطولة آسر ياسين والفنانة نيللي كريم، ومسلسل «ونحب تاني ليه؟» مع الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان كريم فهمي.