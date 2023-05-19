أحمد داوود يتحدث عن زوجته علا رشدي: قدمت الكثير من أجلي

كشف الفنان أحمد داوود عن أول مرة صرح فيها بحبه لزوجته الفنانة علا رشدي، أثناء اشتراكه في ورشة مركز الإبداع الفني مشيرًا إلى أن سبب نجاح علاقتهما هو أن العلاقة غير مشروطة: «أهم حاجة أن العلاقة متبقاش مشروطة لأن دي اللي بتكمل وأنا مش عايز منها حاجة ولا هي عايزة مني حاجة ووقت مانا اتعرفت على علا كانت أشهر مني وأنجم مني وكانت بتشتغل أكتر مني وكان الناس تقولها مين اللي انتي ماشية معاه ده وهو ده اللي هتتجوزيه وأنا كنت بشوفها في عيون الناس».

هي علمتني وأنا علمتها

وتحدث داوود خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» عن زوجته علا رشدي لافتًا أن والدها كان دبلوماسيا ويشغل منصب وزير مفوض في الخارجية وعاشت 4 سنوات في كل بلد عمل فيها والدها وتجيد اللغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية، مضيفًا: «علا عملت لي كل حاجة وطالما احنا اتطمنا إننا مع بعض علمتني كتير قوي من غير ما تاخد بالها وأنا علمتها حاجات من غير ما آخد بالي».

ابنة أحمد داوود

وأشار إلى أن ابنته حصلت على بطولة الجمهورية في الباليه المائي ووضعوا صورتها في النادي باعتبارها أول بطلة تحصل على هذه البطولة للنادي وأخبر ابنته أنهم وضعوا صورتها بسبب إنجازها وليس بسبب ملابسها أو شخصيتها.

رحلة التعليم والاستثمار الحقيقي مع العائلة

وأشار داوود أن رحلة التعليم والاستثمار الحقيقي مع عائلته حيث يحاول تعليم جميلة ابنته القيم نظرًا لاهتمامها الزائد بالملابس.