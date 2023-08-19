أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في مصر.. أقل من 15 ألف جنيه

كشف محمد عبدالمحسن عضو رابطة تجار السيارات، استقرار أسعار السيارات المستعلمة في السوق المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أنَّ هناك تراجع كبير في الطلب على السيارات الجديدة، وأن هناك فرصة أمام المستخدمين لشراء سيارات مستعملة بجودة عالية وسعر مناسب، لذا يستعرض لـ «الوطن» أبرز أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في مصر الأقل من 150 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في مصر

وأضاف «عبدالمحسن» لـ «الوطن»، أنَّ هناك مجموعة من السيارات المستعملة والتي يتراوح سعرها ما بين 100 ألف جنيه و150 ألف جنيه، بعضها يناسب الباحثين عن الأبعاد الصغيرة لسهولة القيادة، والأخرى قد تناسب العائلات الصغيرة بجانب موديلين لمن يفضلون السيارات الأوروبية، ابرزها السيارة هيونداي أكسنت، ورينو كليو، إسبيرانزا A113، ودايو نوبيرا، أوبل كورسا.

رينو كليو

وتابع أنَّ السيارة الفرنسية رينو كليو من السيارات المرغوبة، إذ تأتي بمحرك 1200 سي سي 4 سلندر مع ناقل حركة يدوي 5 سرعات، هناك بعض النسخ الأوتوماتيك والأخرى العاملة بمحرك 1400 سي سي لكنها ترتفع في السعر لحوالي 200 ألف جنيه، مشيرا إلى سعر السيارة موديل 2001 و2004 في حدود الـ 100 ألف جنيه ووصلت إلى 150 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت

وأشار إلى أنَّ هيونداي أكسنت، من السيارات المناسبة، وتتوفر أغلب السيارات المعروضة بناقل حركة يدوي و بناقل أوتوماتيك، حيث يتراوح سعرها ما بين 100 ألف و150 ألف جنيه للموديلات المقدمة بين 1999 و2006، فهي تأتي السيارة بنسخة تحمل محرك 1300 سي سي 4 سلندر والثانية بمحرك 1500 سي سي.

أوبل كورسا

تلقى السيارة أوبل كورسا ذات ناقل الحركة المانيوال قبولًا لدى عدد محدود من المستخدمين، لكنها من السيارات الجيدة والى يتراوح سعرها ما بين 140 ألف و150 ألف جنيه، لموديلات 2003 حتى 2005 بأسعار، موضحًا أنَّ السيارة تحتوي على محرك 1600 سي سي أ4 بعة سلندر.

اسبيرانزا A113

وأكّد عضو رابطة تجار السيارات أنَّ اسبيرانزا A113 من السيارات التي تلقى قبولا بين المستخدمين لسهولة صيانتها وتوافر قط غيارها، مشيرًا إلى أنها تبدأ من موديلات 2007 حتى 2010 بأسعار بين 120 ألف و150 ألف جنيه، حيث تأتي بمحرك 1300 سي سي 4 سلندر مع ناقل حركة يدوي.

دايو نوبيرا

وتابع أنَّ من افضل السيارات المستعملة حاليا السيارة دايو نوبيرا، ذات المحرك المانيوال، إذ يتراوح سعرها ما بين 120 إلى 150 الف جنيه، لموديلات 2001 حتى 2005، موضحًا أنَّ محرك السيارة يأتي بـ1600 سي سي 4 سلندر.