5 سيارات مستعملة بسعر أقل من 75 ألف جنيه.. تعرف عليها

يبحث كثير من المواطنين عن أسعار السيارات المستعملة في مصر، حيث يُعتبر هذا النوع من السيارات خياراً ملائماً للعديد من الأفراد والشركات الصغيرة، حيث يمكنهم الاستفادة من القيمة المضافة التي توفرها السيارات المستعملة بشكل عام، بالإضافة إلى السعر المنخفض، وتتميز السيارات المستعملة بفترة استخدام أطول وقدرة على تحمل الاستخدام الشاق، مما يجعلها خيارًا موثوقًا واقتصاديًا.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية، مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة بأقل من 75 ألف جنيه، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق السيارات المستعملة.

أفضل 5 سيارات مستعملة أقل من 75 ألف جنيه

- سيارة كيا برايد موديل 1998مستعملة، موتور1300 سي سي، عداد 20 ألف كيلومتر، لون أبيض، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان ، وتأتي هذه السيارة بسعر 68 ألف جنيه

- سيارة فيات سيينا موديل 2001 مستعملة، موتور1400 سي سي، عداد 120 ألف كيلومتر، لون فضي، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان، وتأتي هذه السيارة بسعر 70 ألف جنيه

- سيارة نصرشاهين موديل 1995 مستعملة، موتور1400 سي سي، عداد 200 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان وبها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 70 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع بأسعار في متناول اليد

- سيارة كيا برايد موديل 1999مستعملة، موتور1300 سي سي، عداد 100 ألف كيلومتر، لون أحمر، ناقل حركة مانيوال، هيكل سيدان وبها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 70 ألف جنيه.

- سيارة لادا 2110 موديل 2007 مستعملة، موتور1600 سي سي، عداد 260 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف وزجاج أمامي كهرباء، وتأتي هذه السيارة بسعر68 ألف جنيه.