5 سيارات مستعملة للبيع سعرها أقل من 130 ألف جنيه

يبحث الكثير من المواطنين عن سيارات مستعملة للبيع بأسعار تناسب ميزانيتهم، وتلبي احتياجاتهم اليومية، وتعتبر السيارات المستعملة حلًا مثاليًا، بدلًا من شراء سيارة جديدة.

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية مواصفات وأسعار أفضل 5 سيارات مستعملة للبيع بأقل من 130 ألف جنيه، وفقًا لما رصدته «الوطن» بسوق السيارات المستعملة اليوم، وجاءت الأنواع والأسعار كالآتي:-

أفضل 5 سيارات مستعملة للبيع أقل من 130 الف جنيه

- سيارة فولكس فاجن جولف موديل 1987 مستعملة، موتور1800 سي سي، عداد 300 ألف كيلومتر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، بسعر 125 ألف جنيه.

- سيارة دايو لانوس موديل 2008 مستعملة، موتور1500 سي سي، عداد 189 ألف كيلومتر، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية، بسعر 120 ألف جنيه.

- سيارة اسبيرانزا A113 موديل 2008 مستعملة، موتور1300 سي سي، عداد 130 الف كيلومتر، ناقل حركة مانيوال، بها تكييف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وتأتي هذه السيارة بسعر 128 ألف جنيه.

سيارات مستعملة للبيع

- سيارة رينو كليو موديل 2004 مستعملة، موتور 1200 سي سي، عداد 190 ألف كيلومتر، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف ونوافذ كهربائية أمامية، وتأتي هذه السيارة بسعر 125 ألف جنيه.

- سيارة كيا ريو موديل 2002 مستعملة، موتور 1300 سي سي، عداد 115 ألف كيلومتر، لون أزرق، ناقل حركة مانيوال، بها تكيف، وتأتي هذه السيارة بسعر 127 ألف جنيه.