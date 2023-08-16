7 سيارات مستعملة بالأسواق أقل من 50 ألف جنيه.. تعرف عليها

يبحث العديد من المواطنين عن شراء السيارات المستعملة الأقل سعراً في سوق السيارات المصرية خلال الفترة الحالية، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 7 سيارات من أنواع وموديلات مختلفة تأتي ضمن السيارات المستعملة الأقل من سعر 50 ألف جنيه، حسب آخر تحديث للأسعار لسوق السيارات المستعملة على الإنترنت.

سيتروين Ax 1996

تأتي سيارة سيتروين موديل Ax 1996 من ضمن السيارات المستعملة الأرخص، حيث إن سعرها يتراوح من 29 ألف جنيه ويصل إلى 40 ألف جنيه.

فيات 128 موديل 1991

كما تأتي أيضاً سيارة فيات 128 موديل 1991 من ضمن السيارات المستعملة الأخرى في سوق السيارات خلال الفترة الحالية، ويتراوح سعرها من 26 ألف جنيه وحتى 38 ألف جنيه.

لادا 2105 موديل 1995

وتأتي سيارة لادا 2105 موديل 1995 من ضمن السيارات المستعملة الأقل سعراً، ويتراوح سعرها من 38 ألف جنيه وحتى 46 ألف جنيه.

سوزوكي ماروتي 1997

وتعتبر سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1997 من السيارات المستعملة الأقل في السعر، حيث إن سعرها يتراوح ما بين 40 ألفا وحتى 43 ألف جنيه.

سكودا فيفوريت 1994

سيارة سكودا فيفوريت موديل 1994 يتراوح سعرها من 36 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه.

رينو اوبتيما 1999

سيارة رينو اوبتيما موديل 1999 يتراوح سعرها من 35 ألفا وحتى 48 ألف جنيه.

فيات شاهين 1999

سيارة فيات شاهين موديل 1999 يتراوح سعرها من 43 ألف جنيه وحتى 48 ألف جنيه.