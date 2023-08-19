طرق الحصول على منحة الزواج من «التأمينات».. خطوات بسيطة

بمجرد وصول الفتاة لسن الزواج، تبدأ الأسرة في تجهيزها بشراء ما تحتاج إليه حتى تستطيع تكوين أسرة جديدة والذهاب لمنزل الزوجية، وفي كثير من الأحيان تجد بعض الفتيات صعوبة في توفير المال اللازم لشراء ما ترغب به، وتحديدا في حالة وفاة الأب وحصول الأسرة على معاش لا يكفي لتلبية احتياجات المقبلات على الزواج.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي، على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا على تحسين حالتهم المعيشية، وتوفير ما يحتاجون إليه، ما يجعلها تقدم للفتيات فرصة الحصول على منحة الزواج من معاش والدهم، ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن منحة الزواج من التأمينات، والتي جاءت كالتالي:

كل ما تريد معرفته عن منحة الزواج

تتيح التأمينات الاجتماعية للفتيات فرصة الحصول على ​​​​​​​​منحة الزواج عند قطع المعاش عن البنت أو الأخت للزواج، وتصل قيمة تلك المنحة لتساوى المعاش المستحق عن مدة عام كامل.

- يتم احتساب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا يحق للفتاة الحصول على منحة الزواج إلا لمرة واحدة فقط.

- وفي حالة إذا لم يتم تقديم طلب الحصول عليها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها تسقط منحة الزواج أو القطع.

شروط الحصول على منحة الزواج

- لابد أن تكون الفتاة من مستحقي المعاش.

- كما يجب أن تكون الفتاة لم تقم بصرف منحة الزواج من قبل.

خطوات الحصول على منحة الزواج

- تقوم الفتاة الراغبة في الحصول غلى منحة الزواج بالتوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

- تقوم الفتاة بتقديم صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- كما يتم تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للفتاة المستحقة على أن تكون سارية.

- ويجب تقديم طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال.