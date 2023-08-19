بعد إعلان الرئيس عن 3 ملايين فدان.. «التخطيط»: 116 مليار جنيه استثمارات القطاع الزراعي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسس الجمهورية، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، فجر اليوم السبت، أن مصر لم تتوقف يوماً عن العمل في كل شبر من أراضيها، وأن «الأزمة الاقتصادية التي نعيشها لم نكن سبباً فيها، ولكنها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وسننجح في تجاوزها»، موضحاً أن هناك أكثر من 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية سيتم إضافتها خلال الفترة المقبلة.

حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023/ 2024

وفي أعقاب إعلان الرئيس السيسي عن توسعة الرقعة الزراعية، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنّ حجم الاستثمارات الزراعية لعام 2023/ 2024، تصل إلى نحو 116.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 71% عن استثمارات عام 2022/ 2023، والتي تبلغ 68 مليار جنيه، وأشارت إلى أن إسهامات القطاع الزراعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، تُقدر بنحو 12% في عام الخطة.

وبحسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فإن هناك مجموعة من المشروعات والمبادرات بقطاعي الزراعة والري، ضمن قطاعات التنمية البشرية بالخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، حيث تستهدف الخطة تحسين ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

مستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى

وأشارت بيانات وزارة التخطيط إلى أن مُستهدفات قطاع الزراعة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، المستهدف الانتهاء منها في 2023/ 2024، تتضمن استكمال إنشاء وتجهيز مراكز الخدمات الزراعية بحوالي 330 مركزاً، بالإضافة إلى 46 مركز تجميع ألبان.

مُبادرات الخطة الاستثمارية بقطاع الري

وفيما يتعلق بالملامح الأساسية لمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 بقطاع الري، أكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك مياه الري، فمن المستهدف استكمال تأهيل ترع بطول 2400 كيلومتر، تشمل أعمال المرحلة الأولى والثانية من أعمال مبادرة «حياة كريمة»، وإحلال وتجديد عدد 663 عملاً صناعياً على الترع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تنفيذ 61 دراسة بحثية بخطة المركز القومي لبحوث المياه.

فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائية

وتابعت الوزارة أن هناك فرصة للاستغلال الأمثل للموارد المائية، حيث أن الخطة تستهدف استغلال 3 مليارات متر مكعبة سنوياً من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد عدد 28 بئراً جوفياً، علاوة على إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 51 محطة رفع.