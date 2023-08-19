«الزراعة» تحدد مواعيد ومواصفات زراعة البطاطس الشتوية

طالب الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتأجيل زراعة البطاطس النيلية بعد يوم 25 أغسطس، وذلك بناءً على الحرارة المتوقعة لشهر أغسطس.

اتباع الاحتياطات والاعتبارات العامة الخاصة بتقاوي البطاطس

وأكّد أهمية اتباع الاحتياطات والاعتبارات العامة الخاصة بالتقاوي والتأكد من سلامة العبوات، وتكون العبوات التي يتراوح حجمها ما بين 35 إلى 40 كيلوجرامًا متجانسة وسليمة في معظمها ولا يوجد تمزق أو ترهل في العبوات، أما الصنف ناتج كسر المحلى ناتج العروة الصيفية 2023 رتبة E أو أعلى، أما جودة التقاوي فيجب أن تكون خالية من العفن والتكسير أو العيوب الفسيولوجية بنسبة لا تتعدي 5%، أما حجم التقاوي فأن اكثر من 85% من الدرنات ذات احجام ما بين 35-55 مليمتر ونسبة 10% احجام ما بين 25-35 مليمتر ونسبة 5% أكثر من 55 مم.

مواصفات تقاوي البطاطس

وأشار إلى أهمية التأكّد من حيوية النبت، إذ تكون الدرنات في حالة حيوية وفسيولوجية جيدة والنبت في مرحلة بداية البزوغ، أما ميعاد الخروج من الثلاجات فيكون بداية من الأسبوع الأول من أغسطس ويستمر حتى منتصف سبتمبر 2023، وتتوقف كمية التقاوي اللازمة للفدان على الصنف المنزرع وحجم التقاوي المستخدمة والتخطيط ومسافات الزراعة، إذ يحتاج الفدان إلى 1250- 1500 كيلوجرام لزراعة العروة النيلية أو المحيرة وقد يصل إلى 1750 كيلوجرامًا، ويتمّ خروج التقاوي من الثلاجة قبل الزراعة بنحو أسبوعين على الأقل ولا تزيد عن 20 يوم، ثم توضع في مكان جيد التهوية ومظلل وغير متعرض للضوء المباشر أو تيارات الهواء القوية، وفي حالة وجود مشاكل في الأرض التي سيزرع بها البطاطس يفضل معاملة التقاوي بمبيد «ريزولكس» بمعدل 1.5-2 كيلوجرام/ طن تقاوي.