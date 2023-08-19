النائب علاء عابد يثمن العفو الرئاسي عن دفعة جديدة من المحبوسين

أشاد النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بالقائمة الجديدة للإفراج عن المحبوسين، مقدما الشكر إلى لجنة العفو الرئاسي على جهودها التي تكللت بالنجاح، ونتج عنها إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا والعفو الرئاسي عن بعض المحكومين وعودتهم لحياتهم الطبيعية مرة أخرى، في ظل الجهود التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بتوجيهات ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

العفو الرئاسي

وقال النائب علاء عابد، في تصريحات للمحررين البرلمانين، إن الدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف، وهو ما يعد أبلغ رد على حملات التشكيك المأجورة التي تستغل ملف حقوق الانسان للهجوم على مصر، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة من الإفراجات متنوعة، وتؤكد أن الدولة عازمة على المضي قدما في تأسيس جمهورية جديدة، وأن ما تم من عفو في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، لم تشهده البلاد في عهد أي رئيس سابق، وهذا يدل على أن الجمهورية الجديدة تقوم على المساواة والعدالة، وتحقيق الحريات، وفتح صفحة جديدة تهدف إلى مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف علاء عابد، أن الجهود التي تقوم بها الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، وتأتي ضمن المبادرات الإيجابية لمُخرجات الحالة العامة الإيجابية التي واكبت الدعوة إلى الحوار الوطني، التي أكد فيها الرئيس على أهمية الحوار بين كل الأطراف المجتمعية من أحزاب ومجتمع مدني، يتكاتف الجميع لبناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعا، التي يشارك فيها الجميع دون إقصاء.

مشروع «حياة كريمة»

وتابع عابد، بأن الدولة المصرية تتحرك بتوجيهات الرئيس السيسي نحو التنمية والبناء في كل المجالات، وهناك مشروعات قومية في كل ربوع مصر تحققت في سنوات قليلة، وكانت تحتاج إلى سنوات طويلة من الإنجازات، ومن بينها مشروع حياة كريمة، وملف المحبوسين، الذي يؤكد أن الدولة تتعامل مع كل ملفات حقوق الإنسان بجدية ومساواة، ونجحت إلى حد كبير في هذا الملف، خاصة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، وهو ما نجح بشكل كبير لتستمر الدولة في اتباع النهج نفسه.