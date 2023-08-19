غادة البهنساوي: متطوعو حياة كريمة «دينامو المبادرة».. وعددهم تخطى 30 ألف

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، إن المبادرة تستهدف تغيير حياة أكثر من 60 مليون مواطن، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن دعم القيادة السياسية، الدافع الأكبر لاستمرار مشروعات حياة كريمة.

المرحلة الثانية من حياة كريمة

أضافت رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، في تصريح لـ«الوطن»: نقف على أعتاب المرحلة الثانية من المشروع القومي حياة كريمة، مؤكدة أن المتطوعين لعبوا دورا أساسيا في إنجاح المبادرة، التي تعتمد في تنفيذها بالأساس على التطوع، فرحلة بداية المبادرة الرئاسية، بدأت بمجموعة من المتطوعين، موضحة أنه جرى إطلاق عدد من المبادرات تحت مظلة حياة كريمة، وصل عددهم إلى 20 مبادرة.

مبادرة حياة كريمة

وتابعت «البهنساوي»، أن حياة كريمة تعد حلقة الوصل بين جميع المؤسسات والوزارات، فالمشروع يخدم نحو 60 مليون مواطن، أي أكثر من نصف سكان مصر، بتكلفة تعدت 800 مليار جنيه، في مدة زمنية محددة، وهي أرقام غير مسبوقة في أي مشروع في العالم.

وأكدت أن الشباب يعد الدينامو الأساسي للمشروع الرئاسي، فالرئيس لديه رؤية واسعة تجاه الشباب، تتحقق كل يوم، لهذا أسند المشروع إليهم، لضمان استمرارية نجاحه، والشباب المتطوع لديه حماس كبير ونفس طويل، جعلهم قادرين على متابعة المشروعات لحظة بلحظة، دون كلل أو ملل للوصول إلى الصورة المشرفة التي نشاهدها اليوم على أرض الواقع.

متطوعو حياة كريمة

وأشارت مدير المركز الإعلامي، إلى أن المتطوعين أساس المشروع وجاءت النواة من البرنامج الرئاسي، والمشروع لم يقتصرعلى خريجي البرنامج الرئاسي فقط، لكن تطور الآن إلى أن مؤسسة حياة كريمة، بدأت في عقد ندوات وحوارات بالجامعات المصرية، لحث الشباب على المشاركة في العمل التطوعي، ومؤسسة حياة كريمة هي المظلة الرسمية للشباب المتطوع فى المشروع القومى، الذين تخطى عددهم 30 ألف متطوع حتى الآن، والعدد فى زيادة مستمرة، ونعمل على تدريبهم بأفضل برامج التدريب وفق المعايير الدولية.