النائبة مها عبد الناصر: أرحب بقائمة العفو الرئاسي لبناء الجمهورية الجديدة

رحبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بالقرار الرئاسي الصادر اليوم، السبت، بالإفراج عن قائمة 30 اسما من ضمنهم أحمد دومة، تلك الخطوة من قبل لجنة العفو الرئاسي التي لاقت العديد من الإشادات الواسعة، من قبل السياسيين والأحزاب وغيرهم.

قرارات لجنة العفو الرئاسي

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان صادر عنها اليوم: «أرحب بقرار العفو الرئاسي الصادر اليوم بالإفراج عن بعض السجناء وعلى رأسهم أحمد دومة».

أوضحت عبد الناصر أن القائمة الأخيرة التي صدرت عن لجنة العفو الرئاسي هي تعتبر خطوة على الطريق، خاصة في ظل البناء للجمهورية الجديدة.

أضافت عضو مجلس النواب: «أنا أرى أن قائمة المفرج عنهم التي ظهرت مؤخرا هي عبارة عن خطوة على الطريق نحو بناء الجمهورية الجديدة»، مشرة إلى أهمية التوسع في دور لجنة العفو الرئاسي، وزيادته، حتى ينتهي الأمر بالإفراج عن جميع المحبوسين.

القضاء على ملف المحبوسين

كما أشارت عضو مجلس النواب، أن هناك آمالا في القضاء على ملف المحبوسين، والجميع في انتظار مزيد من القوائم، حتى تتمكن مصر من ان تبدأ عصر جديد يتميز بالديمقراطية، قائلة: «مازلنا في انتظار العفو عن كل مساجين الرأي الذين لم يتورطوا في أي أعمال عنف وأطالب بأن يتم غلق هذا الملف نهائيا ونبدأ في الخطوات الفعلية للتحول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تتسع لكل المصريين».