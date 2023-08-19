كيف أثرت الأزمة الروسية- الأوكرانية على الأسعار عالميا؟

تسببت الأزمة الأوكرانية في تداعيات كارثية على الأسعار حول العالم، إذ إن ارتفاعها مثّل معاناة شديدة للدول الغنية قبل الفقيرة، وأصبحت الأسر أشد احتياجا، كما تطور الأمر لحد عجزت معه بعض الدول عن تحمل تلك الأعباء.

وعلى سبيل المثال، حذر أصحاب المتاجر الكبرى في بريطانيا من أن أسعار المواد الغذائية ستستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2023، حيث قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تكلفة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 16.7% في بداية العام الجاري، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

قيود على شراء السلع في بريطانيا

وفي مطلع مارس الماضي، عانت المملكة المتحدة من أزمة غذاء، أدت إلى فرض بعض سلاسل المتاجر الكبرى في بريطانيا قيودا على شراء الفواكه والخضروات، وسط نقص في المعروض بسبب الظروف الجوية السيئة والآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية، فيما أظهرت بيانات جديدة أن عدد الأطفال الذين يعانون من فقر الغذاء في المملكة قد تضاعف تقريبا عن عام 2022 إلى ما يقرب من 4 ملايين.

من جهتها، كشفت صحيفة «إكونوميستا» الإسبانية، عن أن دول الاتحاد الأوروبي خصصت 681 ألف مليون يورو لتمويل أزمة الطاقة في دول الاتحاد، مشيرة إلى تخصيص المملكة المتحدة، مبلغ 103 مليارات، والنرويج 8 مليارات يورو منذ سبتمبر 2021.

الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على دول الاتحاد الأوروبي

وتصدرت ألمانيا، قائمة الإنفاق الحكومي، إذ خصصت ما يقرب من 270 مليار يورو، واحتلت المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا المراكز التالية، رغم أن كل منها أنفق أقل من 150 مليار يورو، كما أنفقت معظم دول الاتحاد الأوروبي مبالغ في هذا الإطار.

ومن حيث نصيب الفرد، كانت لوكسمبورج والدنمارك وألمانيا أكثر الدول إنفاقا، بحسب مركز أبحاث «بروجيل» الأوروبي.

ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية

كما تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستويات قياسية عام 2022، في معاناة ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة الدول الفقيرة في أفريقيا وآسيا، التي تواجه بالفعل الجوع وسوء التغذية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.