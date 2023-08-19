مصرع 5 وإصابة 6 في انقلاب ميكروباص على طريق مطروح - السلوم (صور)

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق مطروح- السلوم، منذ قليل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مدير أمن مطروح، بالحادث.

الشرطة تفحص الحادث

واستقبل مستشفى سيدي براني التخصصي، اليوم السبت، ضحايا ومصابي حادث ميكروباص طريق مطروح- السلوم، عند منطقة أبوغليلة، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وجارٍ المتابعة من مديرية الصحة بمطروح وحُرر عن ذلك المحضر اللازم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور ومباحث قسم شرطة سيدي براني وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي السلوم مطروح، وجارٍ الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته والاستماع إلى شهود العيان، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.

يذكر أن مطروح شهدت خلال 24 ساعة وقوع حادث انقلاب أتوبيس في طريق مطروح- الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة 51 شخصا وجرى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج.