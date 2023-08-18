إصابة شخصين في حادث تصادم على طريق «الإسكندرية- مطروح»

أصيب شخصان بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، إثر تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي عند علامة الكيلو 90، في اتجاه الإسكندرية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهما إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

أسماء وحالات مصابين حادث تصادم طريق مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، مصابي حادث تصادم على طريق الإسكندرية وهما، هشام السيد قطب 29 سنة من البحيرة يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسري، وأحمد محمد أحمد السيد 29 سنة من البحيرة، يعاني من كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة لهما من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العلمين، وتقديم الخدمات الطبية من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة حسب كل حالة.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية ومباحث المرور إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.