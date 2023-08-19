تفاصيل حادث مطروح.. خروج 47 مصابا من المستشفى و4 حالات في العناية المركزة

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم وضع 4 مصابين في حادث مطروح والذي وقع أمس على طريق «مطروح - إسكندرية» الساحلي الدولي، في العناية المركزة بمستشفى مطروح العام تحت الملاحظة.

51 مصابا في حادث مطروح

ووقع حادث مطروح، أمس الجمعة، في الكيلو 37 أمام على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، إثر انقلاب أتوبيس كان ينقل ركابا متجهين إلى مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف لنقل المصابين وتوزيعهم على مستشفى رأس الحكمة المركزي ومستشفى مطروح العام، وتم إعلان حالة الطوارئ في مديرية الصحة ومتابعة جميع الحالات، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بمطروح، ذلك للتعامل السريع مع جميع الحالات المصابة والبالغ عددهم 51 حالة.

توفير الخدمات الطبية لمصابي حادث مطروح

ووجه محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، مديرية الصحة، بتوفير جميع الخدمات لمصابي حادث مطروح، من أكياس الدم ومشتقاته، واستدعاء جميع الفرق الطبية، واستمرار رفع حالة الطوارئ لحين تماثلهم للشفاء، وخرج 47 مصابا من مستشفى رأس الحكمة ومستشفى مطروح العام.

جهود أمنية لمعرفة أسباب حادث مطروح

وتكثف مباحث المرور وشرطة تأمين طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي من جهودها لمعرفة أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتبين من المعاينة وجود خسائر في أتوبيس مطروح بعد انقلابه على جانبه في اتجاه الإسكندرية وتحطم أجزاء منه.