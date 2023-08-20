رابط التقديم في جامعة الجلالة الدولية ومصروفات الدراسة

يتطلع طلاب الثانوية العامة إلى معرفة رابط التقديم في جامعة الجلالة الدولية، خاصة بعد إعلان مصاريف الدراسة بها وتحديد الحد الأدنى لتنسيق القبول في مختلف الكليات والتخصصات بها سواء العلمية أو الأدبية.

رابط التقديم في جامعة الجلالة الدولية

وأعلنت وزارة التعليم العالي، رابط التقديم في جامعة الجلالة الدولية من هـنـا، إذ يقوم الطالب بالدخول على موقع الجامعة والتسجيل في التقديم الإلكتروني، وفقا للتنسيق المحدد لها لمختلف الكليات والذي جاء كالآتي:

- كلية الطب 80%

- طب الأسنان 78%

- العلاج الطبيعي 76%

- الصيدلة 72%

- الطب البيطري 78%

- الهندسة 68%

- علوم الحاسب 62%

- كليات التكنولوجيا، وتكنولوجيا العلوم والفنون التطبيقية، والإعلام، والعلوم، واللغات والترجمة، والاقتصاد والتربية، والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والآثار 55%.

مصاريف الدراسة بجامعة الجلالة الدولية

وحددت الجامعة مصاريف الدراسة بها لطلاب الثانوية العامة في مختلف الكليات والتخصصات وجاءت كالآتي:

- كلية الطب 120 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان 107 آلاف جنيه

- كلية الصيدلة 85 ألف جنيه

- كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه

- كلية العلوم الاجتماعية 43 ألف جنيه

- كلية هندسة الحاسب وعلوم الحاسب 69 ألف جنيه.

- كلية العلوم الأساسية 48 ألف جنيه

- كلية العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

- كلية العلوم الصحية 39 ألف جنيه

- كلية علوم التمريض 31 ألف جنيه

- كلية الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

- كلية الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.