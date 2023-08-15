تنسيق المرحلة الأولى للقبول بكليات جامعة الجلالة 2023.. الهندسة 68%

اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أمس، المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2023، بإعلان نتجيتها والحدود الدنيا لمختلف الكليات وموعد بدء المرحلة الثانية، وجاء تنسيق المرحلة الأولى للقبول بكليات جامعة الجلالة 2023، ضمن أبرز اهتمامات طلاب الثانوية العامة، الذين يستعدون لبدء فصل جديد من حياتهم الدراسية التي سيتوقف عليها مستقبلهم المهني.

تنسيق المرحلة الأولى للقبول بكليات جامعة الجلالة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للقبول بكليات جامعة الجلالة 2023، التي جاءت كما يلي:

كلية الطب 80%

طب الأسنان 78%

العلاج الطبيعي 76%

الصيدلة 72%

الطب البيطري 78%

الهندسة 68%

علوم الحاسب 62%

كليات التكنولوجيا، وتكنولوجيا العلوم والفنون التطبيقية، والإعلام، والعلوم، واللغات والترجمة، والاقتصاد والتربية، والسياحة والفنادق والحقوق والتمريض والآثار 55%

كليات جامعة الجلالة 2023

وأشار الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ كليات جامعة الجلالة بها تخصصات تواكب متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتستهدف قبول 2600 طالب خلال العام الجاري.‪