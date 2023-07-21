مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2023.. اعرف الكليات والمجالات

أعلن الدكتور محمد المنشاوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، مصاريف الكليات المختلفة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، مؤكداً أن المصاريف لطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023 ومايعا دلها من شهادات.

مصاريف جامعة الجلالة 2023

وتسىتعرض «الوطن» في النقاط التالية مصاريف جامعة الجلالة 2023 وفقاً لما أعلن عنه رئيس الجامعة :

** مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه

** مجال طب الاسنان: 107 آلاف جنيه

** مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه

** مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه

** مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه

** مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه

** مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه

** مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه

** مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه

** مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه

** مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيها

** مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه

** مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه

أما البرامج الدراسية المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، فإن قيمتها مقارنة بسفر الطالب أقل من ربع التكلفة التي يتحملها حال سفره للدراسة هناك.

مصاريف جامعة أريزونا الأمريكية

** برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه

** برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه

** برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه

** برنامج التسويق: 160 ألف جنيه

** برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه

** برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه

** برنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه

** برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.