يبحث الكثير من أهالي وطلاب الثانوية العامة 2023، عن مصاريف جامعة الجلالة 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، حيث تعد من أهم وأبرز الجامعات الأهلية، وتعادل الجامعات الذكية والجيل الرابع، وذلك بعد توقعيها شراكة مع أفضل الجامعات الأمريكية في العالم، مما يؤهل الخريج لمواكبة سوق العمل.

مصاريف جامعة الجلالة 2023- 2024 والكليات المتاحة بها

تستعرض «الوطن» لطلاب الثانوية العامة، مصاريف جامعة الجلالة 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، وشروط التقديم والأوراق المطلوبة، وفق الموقع الرسمي للجامعة كالآتي:

مجال الطب 120 ألف جنيه

مجال طب الأسنان 107 آلاف جنيه

مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

مجال الهندسة 69 ألف جنيه.

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

مجال هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

مجال علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

مجال العوم الإدارية 46 ألف جنيه.

مجال العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

مجال الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

البرامج الدولية بالجامعة

وكانت الجامعة، قد عقدت شراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية، لتتضمن برامج جديدة، وتعد الجامعة الأمريكية، من أفضل جامعات الولايات المتحدة، وتصنف ضمن أفضل 100 في العالم، وأفضل 50 جامعة في الولايات المتحدة.

برامج جامعة الجلالة الدولية

برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه.

برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه.

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.

برنامج علم المعلومات: 200 ألف جنيه

برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه.

برنامج نظم معلومات الحاسوب: 160 ألف جنيه.

برنامج التسويق: 160 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال «إدارة الأعمال الرياضية»: 160 ألف جنيه.

دبرنامج علم النفس: 160 ألف جنيه.

برنامج إنتاج الإعلام الرقمي: 160 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة الجلالة

1- أصل شهادة الثانوية العامة أو كشف الدرجات.

2- بالنسبة لطلاب الشهادة الأجنية أو المعادلة، يجب تقديم شهادة كاملة مصدقة ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية.

3- شهادة الميلاد الأصلية.

4- نسختان من بطاقة الرقم القومي للطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

5- نموذج 2 جند للطلاب الذكور.

6- 8 صور شخصية مقاس 6*4 خلفية بيضاء.

7- إثبات دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي.

كيفية التقديم لجامعة الجلالة

1- زيارة الحرم الجامعي في جامعة الجلالة.

2- تقديم الوثائق التالية: شهادة الثانوية العامة المصرية أو مايعادلها، شهادة الميلاد، نسخة من الرقم القومي أو جواز السفر وصورة شخصية.

3- دفع المصروفات المطلوبة.

4- سيتم إرسال اختبار القبول عبر البريد الإلكتروني.

5- سيتم إرسال بريد إلكتروني للقبول النهائي، من أجل تقديم المستندات الأصلية ودفع الرسوم الدارسية.