مصاريف جامعة الجلالة 2024.. كلية الطب بـ120 ألف جنيه

أعلنت جامعة الجلالة، عبر موقعها الرسمي، مصاريف الجامعة لطلاب الثانوية العامة 2023، للكليات المتاح الدراسة بها، والتي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، حيث تواصل الجامعات الاستعداد التام لأعمال تنسيق القبول 2023-2024، وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

مصاريف جامعة الجلالة 2024

ويهتم بعض طلاب الثانوية العامة بمعرفة مصاريف جامعة الجلالة 2024، خاصة مع قرب أعمال تنسيق المرحلة الأولى 2023، سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، وجاءت مصاريف جامعة الجلالة كالتالي:

- الطب 120 ألف جنيه

- طب الأسنان 107 آلاف جنيه

- الصيدلية 85 ألف جنيه.

- العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

- الهندسة 69 ألف جنيه.

- العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه.

- هندسة الحاسبات 69 ألف جنيه.

- الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه.

- علوم الحاسبات 69 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية 48 ألف جنيه.

- العوم الإدارية 46 ألف جنيه.

- العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه.

- علوم التمريض 31 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه.

- الفنون والتصميم 49 ألف جنيه.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمي والأدبي، والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي علوم 2023

- 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر.

- عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى لشعبة علمي علوم 22 ألفا و304 طلاب.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة 2023

- 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

- عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى للشعبة الهندسية 15 ألفا و13 طالبا.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى أدبي 2023

- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

- عدد الطلاب المطلوب للمرحلة الأولى للشعبة الأدبية 74 ألفا و923 طالبًا.