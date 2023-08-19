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حمدين صباحي برفقة أحمد دومة بعد الإفراج عنه: شكرا للرئيس السيسي

كتب:

عمرو صالح
04:16 م | السبت 19 أغسطس 2023
حمدين صباحي وأحمد دومة

حمدين صباحي وأحمد دومة

وجّه حمدين صباحي مؤسس حزب الكرامة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن الناشط السياسي أحمد دومة.

الإفراج عن أحمد دومة

وكتب حمدين صباحي على صفحته الرسمية عبر فيس بوك: «أتقدم بأحر وأعمق الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على استجابته الكريمة الطيبة وإصداره القرار الجمهوري بالعفو عن أخي الحبيب أحمد دومة».

وتابع صباحي: «هذا القرار الذي أسبغ فرحة جماعية عميقة على قلوب كل من يعرف قدر أحمد دومة وعطائه وإخلاصه وصبره الطويل، وشكل علامة فارقة على الطريق الصعب لإنهاء ملف السجناء».

السيسي يصدر قرارا بالإفراج عن 31 شخصا 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن 31 شخصا من السجناء، وكان من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة.

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