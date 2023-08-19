رئيس حزب الكرامة: الإفراج عن أحمد دومة دافع للحياة الحزبية

أعرب المهندس محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، عن سعادته البالغة تجاه قرارات العفو الرئاسي التي صدرت اليوم بحق المحبوسين احتياطيا والذي كان من بينهم الناشط أحمد دومة.

الإفراج عن أحمد دومة

وقال المهندس محمد سامي، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن جميع القرارات التي تصدر بحق المحبوسين احتياطيًا تعزز وحدة المجتمع.

وأضاف رئيس حزب الكرامة، أن الإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة تعد خطوة جيدة نحو الاستقرار الحزبي والسياسي بالحياة السياسية في مصر، متمنيًا أن تصدر قرارات عفو رئاسية جديدة خلال الفترة المقبلة.

المفرج عنهم بقرارات رئاسية

وكانت لجنة العفو الرئاسي، أعلنت منذ قليل عن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا وهم:

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد.

٤- علي ممدوح سليم حسين.

٥- محمد إبراهيم محمد منصور.

٦- محمد حمدى محمد إمام.

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.

٨- محمد على عبد العظيم رديني.

٩- حمود محمد متولي علي.

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد.

١١- ناجي إسلام مصطفى ناجي رفاعي.

١٢- هاني محمد السيد حسين.

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح.

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد.

١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد.

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن.

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

٢٣- فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب.

٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد.

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد.

٢٦- طه محمود طه محمد.

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار.

٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد.

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ

كما صدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.