السجن 3 سنوات لشخص لاتهامه بالشروع في قتل آخر بسوهاج

أصدرت محكمة سوهاج، اليوم السبت، حكما يتضمن معاقبة بمعاقبة المتهم «ش. ح. ح» بالسجن 3 سنوات، بعد اتهامه بالشروع فى قتل المجنى عليه «م. ع. م» بدائرة مركز سوهاج.

صدر في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

إصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج بعد التعدى عليه

تعود أحداث القضية إلى عام 2012 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود بلاغا بإصابة المجنى عليه ونقله إلى المستشفى للعلاج بعد التعدى عليه من قبل المتهم وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

تهمة الشروع في القتل

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه جهات التحقيق تهمة الشروع في القتل وجرى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق