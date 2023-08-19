نقيب الصحفيين بعد الإفراج عن أحمد دومة: شكرا للرئيس السيسي

ثمن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام نهائية منهم أحمد دومة، قائلا: «ألف مبروك لكل المحبوسين الذين صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيلهم اليوم».

إخلاء سبيل المحكوم عليهم

ووجّه البلشي، في بيان له، الشكر لكل من بذل جهدا في هذا الإطار، والذي نتمنى أن يتسع ليشمل كل المحبوسين وفي مقدمتهم الزملاء الصحفيين المحبوسين على أن يتم ذلك من خلال قواعد عامة وقانونية وتعديل قانون الحبس الاحتياطي بما يضمن إغلاق هذا الملف بالكامل ومنع ضم محبوسين جدد، هذا ما يتفق مع ما تسعى إليه الدولة المصرية من خلال هذه الإفراجات.

الإفراج عن الزملاء الصحفيين

وجدد نقيب الصحفيين، مطالب النقابة بالإفراج عن جميع الزملاء الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين والعفو عمن صدرت أحكام بحقهم، وهي المطالب التي تم رفعها للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه من بينها النائب العام ولجنة العفو الرئاسي مرفقة بقائمة كاملة بجميع أسماء الزملاء المحبوسين.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر مرة أخرى للقيادة السياسية.