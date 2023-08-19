النائب كريم السادات: قرارات العفو تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن صدور القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يأتي امتدادا لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.

الجمهورية الجديدة تتسع للجميع

وقال «السادات»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وهذا ليس مجرد شعارات رنانة لكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم بالأفعال وليس الأقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين في الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.

وتابع عضو مجلس النواب، بأن استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، عزز جهود الدولة في إحداث تقدم في ملف حقوق الإنسان، كما أنه رد قاطع على كل من يشكك في حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة أخرى في المجتمع، ومنحهم فرصا جديدة لاستكمال حياتهم.

دعم الرئيس للحوار الوطني

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.