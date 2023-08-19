مستقبل وطن: العفو الرئاسي عن دفعة جديدة من المحبوسين يؤكد نجاح الحوار الوطني

أشاد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب «مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإخلاء سبيل دفعة جديدة من المحبوسين، تضمنت 30 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، والعفو عن بعض الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، ومن بينهم أحمد دومة، مؤكدا أن ملف الحقوق والحريات يأتي ضمن أولويات الرئيس السيسي، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قرارات العفو الرئاسي

وأوضح فهمي، في بيان له اليوم السبت، أن القرار جاء ضمن العديد من قرارات العفو الرئاسي، التي أصدرها الرئيس مؤخرا، والتي توالت منذ بدء الحديث عن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، الأمر الذي يؤكد نجاح الحوار، ويعبر عن مدى مصداقيته، واستجابة القيادة السياسية لمطالب القوى الوطنية المشاركة بالحوار.

مجلس الشيوخ

وَذكر عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص على الاستمرار في إصدار قرارات العفو الرئاسي لكل من يستحق، طالما لم تتلوث أيديهم بدماء المصريين، أو قاموا بالتحريض على العنف، مع منحهم فرصة جديدة للاندماج بالمجتمع، بجانب أنها تعزز من مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

وأشار فهمي، إلى أن قرارات الرئيس الأخيرة وتفعيل لجنة العفو خير رد على المنظمات المشبوه الخارجية، التي اعتادت الهجوم على ملف حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أنها تعطي رسائل طمأنة لجميع الأطراف في قدرة الدولة على احتواء الجميع، وبناء الجمهورية الجديدة.