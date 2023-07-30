عضو مجلس الشيوخ: تنوع كبير في الآراء بجلسات الحوار الوطني اليوم

قال النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن اليوم شهد عودة جلسات الحوار الوطني مجددا، مشيرا إلى أن جلسة اليوم ناقشت عددا من القوانين من أجل وجود تنمية سياسية حقيقية.

عزمي: تنوع كبير في جلسات الحوار الوطني اليوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجلسات اليوم كان بها تنوع كبير الآراء بجلسة المحور السياسي، مؤكدا أن ذلك انعكس على الأطروحات والأفكار حول تعديل القوانين ومنها الانتخابات.

ولفت إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية في مقار لجان الانتخابات مثل مدارس الجمهورية، إذ قطعت شوطا كبيرا في تجهيز هذه اللجان بالألياف الضوئية، كما أن التصويت بالبريد لا يحتاج ذلك بل يحتاج إلى تعديلات تشريعية مالية فقط.

وتابع أن الجلسات مستمرة الفترة المقبلة للاستماع إلى كافة المقترحات المقدمة من المواطنين، مشيرا إلى أن الجلسات تشهد زخما كبيرا من الأفكار ويتم مناقشة كل هذه الأفكار للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ.

مناقشة تجربة التصويت عن بعد

وأشار إلى أنه تم مناقشة عدد من الموضوعات منها تجربة التصويت عن بعد، إذ كان للدولة المصرية تجربة في عام 2020 بتصويت المصريين بالخارج، وتم استحداث التصويت عن بعد، خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، هو يأتي في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة ليكون في الأنظمة الانتخابية، مع وجود آلية في الاقتراع السري واستخدام التكنولوجيا والبرامج التي تسمح بمزيد من الإتاحة مع استعراض أنظمة دول مجاورة طبقت ذلك منها الإمارات.