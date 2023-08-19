محافظ مطروح يتابع حادث طريق السلوم.. 7 سيارات إسعاف تنقل الضحايا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، الإسعافات الطبية والعلاجية العاجلة لمصابي حادث انقلاب ميكروباص في منطقة أبو غليلة بطريق السلوم- مرسى مطروح، وأدت إلى مصرع وإصابة 11 فردا، موجهاً بتقديم كل أوجه الرعاية الطبية العاجلة للمصابين.

الدفع بـ7 سيارات إسعاف

وقال الدكتور مصطفى أشرف، مدير مرفق إسعاف مطروح، إنه فور تلقي البلاغ من غرفة العمليات بعد ظهر اليوم على الفور توجهت 7 سيارات إسعاف وجرى نقل 5 جثث و6 مصابين إلى مستشفى برانى لسرعة تقديم الإسعافات والرعاية الطبية العلاجية للمصابين والتعرف على هوية المتوفين في الحادث وتيسير الإجراءات.

من جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يحري حاليا تقديم الإسعافات الطبية العاجلة لمصابي حادث طريق السلوم وتحديد هوية جثث المتوفين لسرعة تيسير الإجراءات وتسليمهم لذويهم، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يتم رفع الاستعدادات على مدار الساعة بجميع مستشفيات مطروح لمواجهة أي طارئ والاطمئنان على توافر كميات الدم اللازمة والتشديد على تواجد الأطقم الطبية والتمريض بجميع مستشفيات المحافظة من مدينة الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا خاصة مع الإقبال السياحى الكبير على محافظة مطروح.

رفع السيارة وإخلاء الطرق

من ناحية أخرى، جري رفع السيارة وإخلاء الطريق لتيسير حركة المواصلات على الطريق الدولي الساحلى مطروح السلوم بمنطقة أبو غليلة غرب برانى.