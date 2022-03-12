روث 3 مواشي يعادل أنبوتين.. تنفيذ وحدات بيوجاز في بعض القرى مجانا

قال الدكتور أحمد فاروق البري، المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، إن هناك أكثر من طريقة حتى يستفيد المصريون من وحدات الغاز الحيوي، لتشارك الجهات المانحة مثل بعض البنوك ومنظمة العمل الدولية، في تنفيذ وحدات بيوجاز في بعض القرى مجانا، لكن المستفيد يقدم مساعدات متعلقة بعمليات الحفر.

وحدات بيوجاز مجانية بالقرى

وأضاف «فاروق» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أن الوحدة تكون متكاملة مثل المباني، وتوصيلات الغاز والبوتوجاز يكون مجانًا، حتى يستطيع أي شخص الاستفادة من الوحدة لمدة 15 أو 20 عامًا دون أي مشكلة.

روث 3 رؤوس ماشية يعادل أنبوبتين

وتابع المدير التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة: «نستمر مع المستفيد لمدة سنة وندربه على كل شيء، من استخدام السماد حتى يكون مطمئنا، إذ تعادل الكمية المنتجة من خلال روث 3 رؤوس ماشية تعادل أنبوبتين بوتاجاز».

وأضاف: «يشارك معنا مسؤولون من وزارة الزراعة، ومديريات الإرشاد لمساعدة المستفيدين في الانتقال من السماد الكيماوي إلى الحيوي مرة واحدة، وإحداث توازن حتى يتم التخلص نهائيا من السماد الكيماوي».

إنشاء 1600 وحدة بيوجاز

وعن الفائدة البيئية لهذا المشروع، قال إنه يحقق العديد من الأهداف في وقت واحد، أبرزها تخلص المزارع من روث الماشية والمخلفات العضوية والزراعية، وأيضا المشروع يساعده في الحصول على غاز حيوي، وكمية سماد كافية لتسميد الأرض الزراعية، وتوفر له ما بين 150 و200 جنيه شهريًا، وبالتالي هناك أكثر من استفادة للفلاح والبيئة.

وأفاد بأنه جرى تنفيذ أكثر من 1600 وحدة بيوجاز بالقرى حتى الآن، وبلغ عدد الوحدات العام الماضي والجاري أكثر من 250 وحدة في محافظات المنيا وسوهاج والأقصر والفيوم والغربية، ويتم التركيز في قرى مبادرة «حياة كريمة».