نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج ماجد نبيه وتعلن موعد ومكان العزاء

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج ماجد نبيه، الذى توفي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت نقابة المهن السينمائية فى بيانها: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل المخرج ماجد نبيه، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى».

موعد عزاء المخرج ماجد نبيه

وأضافت النقابة: «ندعو للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، وسيتم اقامة العزاء غدا الأحد الموافق 20 / 8 / 2023 بمسجد الصباح - آخر شارع الهرم قبل مدينة بيتكو - مشعل تغمد الله الفقيد بواسع رحمته».