رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست مصطفى إبراهيم

كتب:

أبانوب رجائي
07:12 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
الكاتب الراحل مصطفى إبراهيم

الكاتب الراحل مصطفى إبراهيم

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، الكاتب والسيناريست، مصطفى إبراهيم، وذلك في بيان رسمي لها.

وكتبت النقابة في نعيها: «يَا أَيْتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَلْتِي» صدق الله العظيم. وداعا الفارس مصطفى إبراهيم. نشاطركم الأحزان في وفاة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى إبراهيم بعد صراع طويل مع المرض، رحل في صمت عن عالمنا وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنات ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

 

اقرأ المزيد:

نقابة المهن السينمائية تنعي أبلة فضيلة: تغمدها الله بواسع رحمته

نقابة المهن السينمائية تنعى الناقد مجدي الطيب

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج علي عبد الخالق

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرجة ناهد السكري

نقابة المهن السينمائية تنعى مهندس الديكور حسام مصطفى
بقلم أبانوب رجائي