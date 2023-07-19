نقابة المهن السينمائية تنعى السيناريست مصطفى إبراهيم

نعت نقابة المهن السينمائية، برئاسة مسعد فودة، الكاتب والسيناريست، مصطفى إبراهيم، وذلك في بيان رسمي لها.

وكتبت النقابة في نعيها: «يَا أَيْتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَلْتِي» صدق الله العظيم. وداعا الفارس مصطفى إبراهيم. نشاطركم الأحزان في وفاة الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى إبراهيم بعد صراع طويل مع المرض، رحل في صمت عن عالمنا وندعو العلي القدير أن يسكنه فسيح الجنات ويلهم أسرته الصبر والسلوان.