لطيفة عن حفلها الغنائي بقرطاج: تضامنا مع أهالي «طبرقة»

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»،عن سعادتها بنجاح الحفل الذي اقامته أمس الجمعة، تضامنًا مع أهالي طبرقة.

ونشرت لطيفة مجموعة صور من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «كانت ليلة ولا أروع منها، ليلة مليانة بالعطاء، الله لا يحرمني منكم ولاد بلادي، محلانا ومحلى تضامننا مع بعضنا، شكرًا لكل حد جاء وساند أهالي طبرقة.. كانت ليلة من أحلى أيام حياتي وربي يحفظنا لبعضنا ويحفظ أهالي طبرقة، وهذه أول حفلة لمساندة أهالي طبرقة لكن مش الأخيرة».

أغنية مونا مور للطيفة

واحتفلت لطيفة أمس مع جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام» بتحقيق أغنيتها الجديدة «مونا مور» 4 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشرت لطيفة فيديو الأغنية وعلقت عليها قائلة: «تعالى هنا MonAmour.. 4 ملايين مشاهدة.. شوفوا الأغنية كاملة على يوتيوب»، وأغنية «مونا مور» كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي وتوزيع جلال حمداوي.