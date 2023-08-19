باحث في علم الفيروسات: لا يجب القلق من متحور كورونا الجديد (فيديو)

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث في علم الفيروسات والمناعة بكلية الطب وعلوم الحياة في جامعة «لانكستر» الإنجليزية، إنّه لا يجب القلق من متحور كورونا الجديد «EG.5»، موضحًا أنه بدأ الظهور في الصين وإندونيسيا في فبراير الماضي، ثم أصبحت الإصابات عالية جدا.

منظمة الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد

وأضاف الباحث في علم الفيروسات، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، «منظمة الصحة العالمية صنفته على أنه فيروس تحت التنبيه، ويجب وضعه تحت الملاحظة، ثم فوجئنا بأن معدل انتشاره بدأ يختلف مقارنة بأوميكرون».

معدل الإصابة أقل من 2022

وتابع الباحث في علم الفيروسات، «هذا المتحور بدأ يكون مقلقا، وجرى تصنيفه في شهر يوليو الماضي بأنه يجب الاهتمام به نظرا لسرعة انتشاره ومعدل الوباء الخاص به، ولكن معدل الإصابات به في 2023 أقل مما كان عليه الوضع في 2022».