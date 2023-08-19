عضو «أمناء الحوار الوطني»: الدولة تمضي قدما نحو الإصلاح السياسي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستخدم صلاحياته الدستورية في صالح الوطن والمواطن، مشددا على أن حرص الرئيس الشديد على إعادة الحياة مرة أخرى للشارع السياسي المصري، يؤكد أن الدولة المصرية تمضي قدما في مسار الإصلاح السياسي.

لجنة العفو الرئاسي تجني ثمارها يوما بعد الآخر

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ«الوطن»، أن لجنة العفو الرئاسي التي جرى إعادة تفعيل دورها مرة أخرى بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني تجني ثمارها يوما بعد الآخر، مضيفا أن الدخول إلى الجمهورية الجديدة أصبح وشيكا جدا.

كما لفت الكشكي إلى أن دور لجنة العفو الرئاسي يتعبر تطبيقا حقيقيا لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، مشيرا إلى الأجواء التي يعيشها المجتمع المصري حاليا، والتي تساهم في العبور من بعض المطبات السياسية التي كان يعاني منها البعض، وفتح صفحة جديدة أمام كل القوة السياسية الوطنية للمشاركة في الجمهورية الجديدة.

جهود العفو الرئاسي في سبيل الجمهورية الجديدة

وأوضح أن هذه الإفراجات المتتالية من قبل لجنة العفو الرئاسي، تؤكد أن الدولة المصرية مقدمة قطعا نحو جمهورية جديدة تتسع للجميع، كما أوضح أن دور اللجنة يساهم في خلق بيئة إيجابية للنقاش داخل الحوار الوطني، فضلا عن أنها تدفع إلى مزيد من المشاركة والحيوية.