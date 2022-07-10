سميرة عبدالعزيز عن منتدى المتحدة: طريق لكل المواهب

أشادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، بدور الشركة المتحدة في تسليط الضوء على اكتشاف المواهب، وخروجها للنور من خلال قنواتها وأعمالها الفنية التي تُشكل الوعي، وكانت أحد أبرز أسباب تجميع الجمهور والعائلات حول شاشة التليفزيون من جديد خاصة في مسلسل الاختيار.

سميرة عبدالعزيز: منتدى المتحدة سيكون طريق لكل المواهب

وقالت عبدالعزيز، إن إطلاق منتدى المتحدة للإبداع، سيهتم بالكثير من المبدعين، وإنه إذا جرى الاهتمام بالأطفال، سيصبحون نجوم سواء على مستوى التمثيل أو الغناء أو في المجالات الأخرى، مضيفة أن المنتدى سيكون طريق لكل المواهب: «بيسألوني كل مرة عن الطريق الصحيح وأنا دلوقتي بقول إن المتحدة ستكون طريق لكل المواهب».

أهمية منتدى المتحدة للإبداع

وأضافت عبدالعزيز، أن منتدى المتحدة للإبداع، سيكون بمثابة العكاز الذي يستند عليه المواهب، وأن البحث عن المواهب سيجعلنا نبني مستقبل لا يوجد به إسفاف، وسنرى من جديد «أم كلثوم» التي جاءت من طماي الزهايرة بالدقهلية، وكانت سفيرة لمصر في كافة البلدان ولها مواقفها التي لا يمكن أن ينساها أحد وكذلك عبد الحليم حافظ، ابن قرية الحلوات في الشرقية، وغيرهم من الموهوبين الذين خرجوا من قرى ونجوع مصر.

وأكدت أنه من المهم أيضا أن يتم توجيه وتسليط الضوء على الثقافة العامة للأطفال والشباب الموهوبين، خلال منتدى المتحدة، لأن الثقافة العامة مع الموهبة ستثريها وتجعل هناك وعيا ونضجا فنيا بين المواهب.