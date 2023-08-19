أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص طريق مطروح- السلوم

ارتفع، منذ قليل، عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق مطروح- السلوم إلى 7 مصابين، ليصبح إجمالي عدد الضحايا 12 شخصا، من بينهم 5 حالات وفاة.

أسماء وحالات ضحايا حادث ميكروباص طريق مطروح- السلوم

واستقبل، مساء اليوم، مستشفى براني التخصصي مصابي حادث السلوم نتيجة انقلاب ميكروباص أمام منطقة أبو غليلة، وهم عماد رشاد سمير 25 عاما، من البحيرة، يعاني من اشتباه كسر باليد اليمني واشتباه ما بعد الارتجاج، وحازم ناجي إبراهيم 25 عاما، من المنيا، يعاني من كدمات وسحجات، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالله حربي جمعة 35 عاما، من القليوبية، يعاني من كدمات وسحجات بالجسم، وعلاء السعد حجازي 38 عاما، من المنيا، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود العراقي عطا 23 عاما، من المنيا، يعاني من كسر مضاعف باليد اليسرى وجرح بالوجه 8 سنتيمترات، واشتباه ما بعد الارتجاج، وعمر نصر زين الدين 25 عاما، من المنيا، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج، وزياد ممدوح مندور 28 عاما، من المنيا، مصاب بكدمات وسحجات، ومصطفى رضا عبد الصعيب عبد الباقي، 25 عاما، من المنيا، جثة هامدة، ومحمد نبيل بكر عبدالظاهر 35 عاما، من المنيا، جثة هامدة، وعمر محمد مصطفى عبدالعزيز 30 عاما، من المنيا، جثة هامدة، وهيثم إسماعيل جاد كريم، 28 عاما، من المنيا، جثة هامدة، وجثة لشخص 25 عاما، مجهول الهوية، وجارٍ التعرف على هويته.

الشرطة تفحص الحادث

وتجري مباحث قسم شرطة براني وشرطة تأمين الطريق الدولي مطروح- السلوم المعاينة مكان وقوع الحادث، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.