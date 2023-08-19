عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من الكونفدرالية

بات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مهددا بالاستبعاد من بطولة الكونفدرالية التي يستعد للمشاركة بها بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

تتمثل الأزمة التي تهدد الزمالك بعدم التواجد في الكونفدرالية بإيقاف القيد الخاص بالقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، مهاجم الفريق السابق البالغة 270 ألف دولار.

محامي أتشيمبونج يتحرك لاستبعاد الزمالك من الكونفدرالية

وأعلن الهولندي روي فيرمر، محامي المهاجم الغاني بنجامين أتشيمبونج بدء تحركه من أجل استبعاد الزمالك من مسابقة الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، بسبب عدم تسديد مسؤولي الأبيض الغرامة المستحقة للاعب حتى هذه اللحظة.

وأوضح محامي مهاجم الزمالك الأسبق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت» أنه لم يتواصل مع أي مسؤول من القلعة البيضاء، وسيتقدم بشكوى جديدة من أجل حرمان الفريق الأبيض من المشاركة في الكونفدرالية.

محامي أتشيمبونج: اللاعب يرفض التنازل عن مستحقاته نهائيا

وأشار إلى أن اللاعب يرفض فكرة التنازل عن مستحقاته نهائيا، خلال الفترة الحالية لصالح نادي الزمالك، أو أي أمر يخص مسألة التفاوض بشأن مستحقاته.

وأصدر الاتحاد الدولي «فيفا»، خلال الفترة الأخيرة، قرارا رسميا بإيقاف القيد الخاص بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم التزام النادي بسداد المستحقات الخاصة باللاعب الغاني بنجامين أتشيمبونج، لاعب الفريق السابق، التي تبلغ 270 ألف دولار.