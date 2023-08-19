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«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المسجلة الآن.. 32 على القاهرة

كتب:

إسراء حامد محمد
05:37 م | السبت 19 أغسطس 2023
درجات الحرارة

درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرثاد الجوية في بيان لها منذ قليل، درجات الحرارة المسجلة الآن على بعض المناطق طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئه العامة للأرصاد الجوية، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ظهور السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية يساعد على تلطيف الأجواء، ونوضح من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المسجلة الآن على بعض المناطق وفق هيئة الأرصاد الجوية، والتي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المسجلة الآن

وجاءت درجات الحرارة المسجلة الآن، كالتالي:

- القاهرة: سجلت القاهرة 32 درجة مئوية.

- الاسكندرية: كما سجلت الإسكندرية 31 درجة مئوية.

- مرسى مطروح: وبالنسبة لمطروح فسجلت 31 درجة مئوية.

- بورسعيد: كما سجلت بورسعيد 30 درجة مئوية.

- شرم الشيخ: ووصلت في شرم الشيخ إلى 38 درجة مئوية.

- الغردقة: كما وصلت في الغردقة إلى 35 درجة مئوية.

- أسيوط: وعن أسيوط فوصلت إلى 34 درجة مئوية.

- الأقصر: وبالنسبة للأقصر فسجلت 40 درجة مئوية.

- أسوان: كما سجلت في أسوان 42 درجة مئوية.

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