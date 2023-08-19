مقرر مساعد محليات الحوار الوطني: نشكر الرئيس على تعاونه مع لجنة العفو الرئاسي

قال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يرحب بشكل كبير بقائمة العفو الأخيرة التي أصدرتها لجنة العفو الرئاسي، اليوم السبت، والتي جاءت تشمل 30 اسم ومن أبرزهم أحمد دومة.

ولادة جمهورية جديدة تهدف لمقاومة التحديات

وتوجه مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، بالشكر لتعاون الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع لجنة العفو الرئاسي، وأكد أن الجميع أصبح الآن أمام ولادة جمهورية جديدة سيكون هدفها الأساسي هو مقاومة كل التحديات.

كما أوضح أن المرحلة الحالية مرحلة صعبة ومتوترة بشكل كبير في عمر الوطن، بسبب التغيرات العالمية والأزمات المختلفة التي يمر بها العالم الآن، ولابد أن يتكاتف الجميع من أجل حماية الوطن ومساندته حتى يتمكن من العبور من تلك الأزمة بسلام، وقال: «نحن بصدد مرحلة ولادة لعمر جديد من عمر العالم، وهي عادة ما تكون مرحلة صعبة وطويلة، لابد أن نتماسك خلالها ونصبر، فنحن لسنا منفصلين عن العالم، أي حدث أو توتر يحدث في أي ركن في العالم، يؤثر في مصر».

اهمية الحوار الوطني في مقاومة المشاكل

كما أكد أهمية دور الحوار الوطني في مقاومة الاحتكار والفساد التي تعيق برنامج التنمية في مصر، قائلا: «لابد أن تتحاور كل القوة بحكم الإرادة وليس الإدارة في مقاومة كل المشاكل التي تواجه المجتمع، لبناء مجتمع ديموقراطي حداثي حر ويتحقق فيه العدالة الاجتماعية».