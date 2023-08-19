تعرف على موعد سيول سانت كاترين بجنوب سيناء.. احذر الـ48 ساعة المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد سيول سانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء، والتي قد تكون هناك أمطار خفيفة والتي قد تكون رعدية ممتدة على سلاسل البحر الأحمر مع وجود نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد والوجه البحري.

ووفقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود اليوم السبت، على منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء طقس مشمس على المحافظة غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية.

موعد سيول سانت كاترين

وحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن موعد سقوط سيول سانت كاترين، أكدت أنَّ فرص سقوط الأمطار الصيفية من المتوقع أن تستمر معنا اليوم السبت وعلى مدار الـ48 ساعة المقبلة، والتي تكون ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة، بالإضافة إلى وجود أصوات رعد في السماء على بعض أماكن من جنوب سيناء، مثل سانت كاترين ودهب وطابا، وهذه الأماكن سيكون عليها فرص أمطار ونتيجة الطبيعة الجبلية الموجودة في سانت كاترين من الممكن أن تؤدي لتشكل بعض السيول على مرتفعات سانت كاترين.

طوارئ بمنطقة سانت كاترين

وأكد نائب رئيس الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء،علي عبدالبصير، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمدينة سانت كاترين واتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية من خلال غرفة العمليات منعقدة على مدار 24 ساعة ومتصلة بديوان عام المحافظة، تحسبًا لحدوث أي طوارئ وسقوط سيول أو أمطار على المدينة خلال الساعات المقبلة، حسبما تشير إليه توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى احتمالية سقوط أمطار وسيول مرة أخرى على مدينة سانت كاترين، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق التكاتف لإدارة الأزمة بمنتهى الاحترافية.