غدا.. فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بكفرالشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ فتح باب التقديم لشغل وظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بديوان المديرية، وذلك بصفة مؤقتة خلال الفترة من غد الأحد الموافق 20 أغسطس وحتي يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023.

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية للغات

وحدّدت المديرية الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير إدارة المدارس الرسمية للغات بديوان المديرية وفقاً لشروط القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2012، كالتالي:

1- الحصول علي مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عالٍ + دبلومة عامة تربوية ويفضل الحاصل علي مؤهل أعلي.

2- أنّ يكون المتقدم من بين شاغلي وظيفة مُعلم (أ) أو ما يعادلها علي الأقل.

3- أنّ يكون قد مارس العمل بالفعل بالمدارس الرسمية للغات وعلي دراية كاملة بنظام ورسالة تلك المدارس.

4- إجادة إحدي اللغات الأجنبية التي يتم تدريسها بالمدارس الرسمية للغات.

5- توافر مستوي جيد من التعامل مع الحاسب الآلي.

المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة

وبحسب مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ فإنّ المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة كالتالي:

1- بيان حالة وظيفية موضحاً به التسلسل الوظيفي.

2- تقريري الأداء أخر عامين بمرتبة كفء.

3- إفادة بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية.

4- المقترحات لتطوير الوظيفة.

5- أنّ يكون التقديم بإدارة التنسيق بالمديرية خلال الفترة المعلنة.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024

يأتي بناءً علي كتاب الإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 16 أغسطس 2023، وفي ضوء الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، ونظراً لما يتطلبه الأمر من ضرورة ملحة لمتابعة سير العمل بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات.