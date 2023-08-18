«تعليم كفر الشيخ»: 12 لجنة جاهزة لاستقبال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، اجتماعاً، مع مديري الإدارات التعليمية، عبر الفيديو كونفرانس، للتأكد من جاهزية 12 لجنة ثانوية عامة، بـ11 إدارة تعليمية لأداء 2695 طالب وطالبة امتحانات الدور الثاني، بدءاً من الغد السبت، الموافق 19 أغسطس الجاري، موجهاً بتطبيق كافة التعليمات، والإجراءات المشددة، لإجراء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام ورئيس مركز الأسئلة، ومدحت يوسف، مدير شئون الطلاب.

متابعة الامتحانات قبل وأثناء عقدها

ووجّه «عبد الله»، بضرورة متابعة الامتحانات قبل وأثناء عقدها، والتوجيه بالتزام المشاركين في الامتحانات، والانضباط داخل اللجان والتواجد مبكراً، إضافة لالتزام أعضاء مركز الأسئلة بالوقت المُحدد لفتح صناديق الأسئلة، وتنفيذ كافة التعليمات واتباع القواعد المنظمة لأعمال سير امتحانات الثانوية العامة.

توفير كل الإمكانيات لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب

وأكد «عبد الله»، أنّه سيُتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية انتظام سير الامتحانات وربطها بغرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يُعكر صفو الامتحانات، وبما يضمن توفير كل الإمكانيات لتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، لأداء الامتحانات.