تعليم كفر الشيخ: لم نرصد أي شكاوى بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

أدى 283 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، امتحان مادة اللغة العربية، كما أدى 75 طالبا وطالبة امتحان مادة التربية الدينية، في اختبارات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، ولم تتلق غرف العمليات أي مخالفات أو شكاوى.

الطلاب يؤدون امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية

وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء الطلاب والطالبات امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، من غرفة العمليات، والتواصل المستمر مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لافتاً أنّ غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية لم ترصد أي شكاوى أو مخالفات.

وأشار «عبد الله»، إلى أنّه جرى الاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية من غرفة العمليات بالمديرية، والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، موجهاً بتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

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2695 طالباً وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثاني

جدير بالذكر أنّ 2695 طالباً وطالبة بمحافظة كفر الشيخ يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، في 12 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.