«السياحة» تشارك في مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو

تشارك وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بفعاليات مهرجان الإسماعيلية الثاني للمانجو، الذي تنظمه محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة، ويستمر حتى غدًا السبت، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الفعاليات المختلفة التي تُقام بمصر، للترويج للمقاصد السياحية وإبراز التنوع الذي تتمتع به.

وحضر حفل افتتاح المهرجان، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، وعدد من ممثلي سفارات الدول الأجنبية بالقاهرة.

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن مشاركة الهيئة في هذا المهرجان تأتي في إطار الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، وتهدف لإلقاء الضوء على تنوع المنتج السياحي المصري وإبراز مصر كواجهة سياحية مفعمة بالحياة.

وأضاف عمرو القاضي، أن المهرجان يعد فرصة للتعريف بالمقومات السياحية التي تتميز بها الإسماعيلية، وأبرز المنتجات الزراعية التي تشتهر بها.

وأشارت إيمان عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه في إطار حرص الهيئة على الاستفادة من هذه الفعالية في الترويج للمقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة الإسماعيلية، قامت الهيئة بتنظيم زيارة تعريفية لمجموعة من المؤثرين المصريين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى زيارة مزارع المانجو وحضور فعاليات المهرجان.

وأوضحت إيمان عبدالرحمن، أن فعاليات حفل الافتتاح تضمنت عدد من الفقرات الفنية المستمدة من الفلكلور الشعبي، بالإضافة إلى القيام بجولة داخل معارض منتجات المانجو.