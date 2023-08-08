«الأوقاف» تبدأ توزيع 6620 زيا أزهريا جديدا على الأئمة الاثنين المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، أنها ستقوم بتوفير 6620 زيًّا أزهريًّا جديدًا للأئمة.

توزيع زي أزهري جديد على لأئمة

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أنّها ستبدأ بتوزيع الزي يوم الاثنين المقبل، لافتة إلى أنّها ستنشر لاحقًا أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ توزيع هذه الدفعة.

وأعلنتت الوزارة أعلنت في شهر مايو الماضي أنها قامت بتوزيع 3 آلاف زي أزهري جديد، و10 آلاف عمامة أزهرية، كما أنها نشرت أسماء أسماء الأئمة والمديريات وتواريخ التوزيع.

اعتماد وتوفير زي خاص لعمال المساجد

وفي سياق متصل، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيًا خاصًا لعمال المساجد يتم توفيره تدريجيًا لهم بداية بالمساجد الكبرى، وخاصة تلك التي تحصل على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بكل ما يتصل بالمساجد والعاملين بها وبعد تجربتها في توفير الزي الأزهري للأئمة وتوفير زي الواعظات.